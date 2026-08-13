¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Mika BaurGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¡Venta récord! Lluvia de millones para el ascendido a la Bundesliga

Bundesliga
M. Baur
Fichajes
Paderborn
Celtic
Premiership

El SC Paderborn tendrá que dejar salir al centrocampista Mika Baur. A cambio, sin embargo, el recién ascendido debería ingresar una cantidad récord.

Como anunció oficialmente este jueves el club de la máxima categoría alemana, el jugador de 22 años se marcha al vigente campeón escocés, el Celtic Glasgow.

«En realidad nos habría gustado mucho retenerlo», dijo el director general deportivo del Paderborn, Sebastian Lange. «Cuando expresó su deseo, no quisimos impedírselo, también teniendo en cuenta que le quedaba menos de un año de contrato, con la condición de que nuestro SCP también se beneficie».

Sky ya había informado previamente de un acuerdo inminente. En el club de la Premiership, Baur habría firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

Mika Baur se convertirá en la venta récord del SC Paderborn

Lange habló de una «muy buena solución económica» y aseguró que el club de la Bundesliga la aprovechará «para seguir reforzando nuestra plantilla hasta el final del periodo de traspasos».

Según ha trascendido, Paderborn incluso puede alegrarse por una cantidad de traspaso de ocho millones de euros, lo que supondría un nuevo récord de venta. Hasta ahora, Aaron Zehnter ostentaba esa mejor marca: el jugador de 21 años se había incorporado hace un año al VfL Wolfsburgo por 4,5 millones de euros.

League Cup
Dundee United crest
Dundee United
DUU
Celtic crest
Celtic
CEL
DFB-Pokal
1. FC Phoenix Luebeck crest
1. FC Phoenix Luebeck
PHL
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google