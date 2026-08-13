Como anunció oficialmente este jueves el club de la máxima categoría alemana, el jugador de 22 años se marcha al vigente campeón escocés, el Celtic Glasgow.

«En realidad nos habría gustado mucho retenerlo», dijo el director general deportivo del Paderborn, Sebastian Lange. «Cuando expresó su deseo, no quisimos impedírselo, también teniendo en cuenta que le quedaba menos de un año de contrato, con la condición de que nuestro SCP también se beneficie».

Sky ya había informado previamente de un acuerdo inminente. En el club de la Premiership, Baur habría firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

Mika Baur se convertirá en la venta récord del SC Paderborn

Lange habló de una «muy buena solución económica» y aseguró que el club de la Bundesliga la aprovechará «para seguir reforzando nuestra plantilla hasta el final del periodo de traspasos».

Según ha trascendido, Paderborn incluso puede alegrarse por una cantidad de traspaso de ocho millones de euros, lo que supondría un nuevo récord de venta. Hasta ahora, Aaron Zehnter ostentaba esa mejor marca: el jugador de 21 años se había incorporado hace un año al VfL Wolfsburgo por 4,5 millones de euros.