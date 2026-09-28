Los hombres de Vandaag Inside se detienen este lunes en la salida de Estevana Polman. La exjugadora de balonmano iba a sentarse mensualmente esta temporada en el talk show, pero entretanto se ha decidido dejar de invitar a Polman.

René van der Gijp se mostró no hace tanto escéptico sobre el papel de Polman en VI. Sin embargo, subraya que se ha dado demasiada importancia a sus palabras. «Solo dije que, cuando se anunció que ella se sentaría aquí a la mesa, oí a todo el mundo decir cosas. Entonces dije enseguida: siempre que no se tense demasiado la cuerda. Si las expectativas son demasiado altas, no puedes cumplirlas. Eso es todo».

Según Van der Gijp, no fue en absoluto un ataque hacia Polman. «La gente pensó que hablaba de expectativas mías. Pero no hablaba de mí», afirma el colaborador fijo de Dordrecht.

«No sabíamos qué podría hacer y qué no. Y en las veces que estuvo aquí quedó claro que puede charlar muy bien sobre su marido (Rafael van der Vaart, red.) y sobre balonmano. Pero más allá de eso, dijo poco», interviene Johan Derksen.

«Lo fastidioso es que esa chica tenía derecho a un periodo de prueba de medio año. En realidad deberíamos haberlo cumplido y haberla orientado un poco para llevarla a ese nivel. Pero ahora ella es en realidad la víctima. Y eso sí me parece feo», añade De Snor. «No ha salido como debía.»

Wilfred Genee está de acuerdo con la afirmación de Derksen. «A mí también me lo parece. Así que en realidad lo lamentamos un poco, ¿no?», se pregunta en voz alta el presentador. En cualquier caso, no se descarta que Polman regrese en el futuro a VI como invitada de barra.

«Me han empujado demasiado hacia el lado de los contenidos, y eso no se había hablado así de antemano. No quiero participar en eso», subraya Polman en una reacción a RTL Boulevard. «Yo misma he ido indicando en todo momento que estaba buscando si de verdad encaja conmigo. Ha habido una evaluación y de ahí salió que así está bien.»