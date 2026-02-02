Vancouver FC vs Cruz Azul, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Vancouver FC recibe a Cruz Azul este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Willoughby Stadium como parte del juego de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

Sigue aquí en directo el partido Vancouver FC vs Cruz Azul de la Concacaf Champions Cup 2026

Con apenas poco más de tres años de existencia, los canadienses se presentan en el plano internacional y lo harán en una serie más que complicada contra los vigentes campeones del torneo, donde no saldrán como favoritos para avanzar a los octavos de final.

La Máquina regresa al certamen de la Concacaf con ánimos renovados y con la firme intención de repetir el título que conquistaron el año pasado, al saberse como uno de los máximos candidatos a alzar la copa en el verano.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido de la Concacaf Champions Cup 2026:

Cómo ver Vancouver FC vs Cruz Azul, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Vancouver FC vs Cruz Azul

CONCACAF Liga de Campeones - CONCACAF Final de la Liga de Campeones Willoughby Stadium

El partido se disputa este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Willoughby Stadium.

México: 21:00 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:05:00 horas (jueves 5)

Noticias del equipo y escuadras

Vancouver FC contra Cruz Azul alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Nash Alineación probable Suplentes Manager N. Larcamon

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Vancouver FC

El Vancouver FC pese a sus pocos años de existencia, es un club con mucha hambre de trascendencia tanto a nivel local como internacional y tratarán de dar una campanada en la Concacaf Champions Cup, aprovechando su localía y el clima que se vive en esta época del año en su cancha.

El VFC viene de ser subcampeón del Campeonato Canadiense de Futbol, torneo que sirve para determinar a los clubes de la Canadian Premier League que los representarán en el torneo de la zona y por ello, se ganaron su lugar en la competición de este año.

Noticias de Cruz Azul

Cruz Azul tiene una meta clara en la Concacaf Champions Cup y esa es el bicampeonato del torneo. Pese a han salido varios elementos que estuvieron presentes en el título obtenido en el 2025, siguen siendo un equipo sólido y un fuerte candidato para llevar el trofeo a sus vitrinas.

En caso de nuevamente salir campeones de la competición, los Cementeros se convertirían en el club más ganador en la historia del certamen con ocho títulos, superando al América, con quienes actualmente comparten la cima con siete.

Joao Pedro del Atlético San Luis apunta a fichar con La Máquina y la operación se podría cerrar en los siguientes días, por lo que el delantero brasileño tendría posibilidades de aparecer la siguiente semana en el partido de vuelta de la serie para ver sus primeros minutos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles