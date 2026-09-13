El neerlandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, mantuvo una reunión directa con el nuevo seleccionador de su país, Xavi Hernández, para tomar una decisión sobre su futuro internacional.

Van Dijk, de 35 años, ha disputado 96 partidos internacionales con la selección de su país a lo largo de su carrera futbolística.

Sin embargo, la Federación Neerlandesa de Fútbol atraviesa un cambio en su dirección, después de que la selección de los Países Bajos se conformara con alcanzar los dieciseisavos de final en el Mundial. Ronald Koeman se marchó tras el torneo y Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona, fue designado como su sucesor.

Parece que existe cierta incertidumbre sobre si Van Dijk desempeñará un papel con la selección neerlandesa en el futuro y, en un intento por llegar a una decisión, el defensa buscó mantener conversaciones con el nuevo técnico, Xavi, según el diario británico "Mirror".

Los medios de comunicación neerlandeses informaron de que se celebrará una nueva reunión entre ambas partes durante las próximas semanas, y de que mantuvieron conversaciones a mitad de semana cuando el Liverpool se enfrentó al gigante español Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

Van Dijk dijo recientemente sobre su futuro: "Siento que todavía puedo aportar valor e importancia al equipo. Si nos ponemos de acuerdo en eso, tenemos dos buenos años por delante antes de la Eurocopa 2028. Y si no nos ponemos de acuerdo, ya veremos qué ocurre".

La selección neerlandesa disputa cuatro partidos durante el parón internacional, ya que se enfrentará a Alemania en su encuentro inaugural de la Liga de Naciones de Europa, antes de dos partidos ante Serbia y otro ante Grecia.

Y mientras Van Dijk aspira a resolver pronto su futuro internacional, lo mismo se aplica a su futuro con el Liverpool, pues al neerlandés solo le queda un año de contrato con el Liverpool, sabiendo que existen especulaciones sobre que la directiva del club aplazará cualquier negociación de renovación hasta el próximo año.

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