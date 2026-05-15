Van Dijk marca dos goles, pero vive una noche dramática con el Liverpool

El Liverpool sufrió el viernes un revés en su lucha por la Liga de Campeones. Arne Slot vio impotente cómo el Aston Villa ganaba 4-2 y se acercaba al cuarto puesto. Los Reds son quintos y solo les queda un partido. El Bournemouth, sexto a cuatro puntos, aún tiene dos encuentros, incluido uno contra el Manchester City.

Slot alineó a Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch y Cody Gakpo, mientras que Mohamed Salah y Florian Wirtz esperaron en el banquillo. Jeremie Frimpong se perdió el encuentro por una lesión leve.

El Villa sufrió un susto inicial cuando Ollie Watkins quedó tendido tras chocar con Van Dijk, aunque el inglés pudo seguir. La decepción llegó para el Liverpool cuando Gakpo marcó el 0-1 desde cerca, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

El Liverpool respondió con un disparo de Szoboszlai y un cabezazo de Mac Allister, pero fue el Villa el que golpeó justo antes del descanso: Morgan Rogers dibujó un disparo con efecto al segundo palo, ante la indignación de Van Dijk. Un golpe para el campeón de 2025 en su lucha por la Liga de Campeones.

De hecho, Van Dijk batió en la primera parte el récord de minutos jugados en una temporada por un jugador de campo del Liverpool, superando los 4.789 minutos que ostentaba Jamie Carragher desde la 2007/08.

La noche se hizo más especial para Van Dijk cuando, poco después del descanso, marcó de cabeza el 1-1 en la salida de un tiro libre. El VAR revisó un posible fuera de juego, pero el gol subió al marcador. El encuentro se convirtió en un duelo emocionante: Watkins marcó en clara posición ilegal, mientras que Ngumoha acertó el poste y Gakpo remató por encima del larguero en el rebote.

Liverpool volvió a quedarse atrás tras un resbalón de Szoboszlai en un saque de banda; Watkins aprovechó y colocó el balón en la escuadra. Poco después, el incansable delantero estuvo a punto de marcar el 3-1, aunque el balón se fue fuera. Emiliano Buendía estrelló un potente disparo en el larguero, pero Watkins sí que marcó tras un rebote. El VAR dictaminó que no se había producido fuera de juego.

Slot respondió con los cambios de Salah por Gakpo y Wirtz por Gravenberch, pero la reacción no llegó. Al contrario, John McGinn sentenció con un disparo colocado al ángulo izquierdo. Van Dijk recortó en el descuento, ya demasiado tarde.

En cualquier caso, un excelente ensayo para el Villa, que el miércoles disputará la final de la Europa League ante el SC Freiburg. Si el equipo de Emery bajara al quinto puesto pero ganara la final, el sexto de la Premier también entraría en la Champions.