Van der Vaat está hartísimo de las estrellas y exige que esto se acabe

Los analistas de Ziggo Sport se han pronunciado con dureza sobre el comportamiento de Vinícius Júnior tras el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Rafael van der Vaart, en particular, no se anda con rodeos con la estrella del Real Madrid y deja claro que le molesta enormemente.

El Bayern de Múnich logró el martes por la noche una meritoria victoria por 1-2 en Madrid en la Liga de Campeones. Los alemanes se pusieron con una cómoda ventaja gracias a Luis Díaz y Harry Kane, tras lo cual Kylian Mbappé recortó distancias en los últimos minutos. A pesar de una ofensiva final del Real Madrid, la victoria del equipo del entrenador Vincent Kompany se mantuvo intacta.

Durante el análisis posterior en televisión, la presentadora Hélène Hendriks, Van der Vaart y Danny Blind comentaron ampliamente el comportamiento de Vinícius. Hendriks abre el tema: «Por último, Vinícius, ¿qué os ha parecido su actuación?».

Van der Vaart es directo: «Horrible».

Blind intenta matizarlo un poco y destaca primero las cualidades de Vinícius. «Bueno, mira, sigue jugando con mucha peligro. Con su velocidad, debería haber rodeado mejor a Neuer en esa ocasión del minuto 61».

Sin embargo, tampoco Blind puede ignorar su comportamiento. «Pero, claro, también nos ha vuelto a irritar. Cree que cualquier falta es penalti».

Van der Vaart continúa y plantea la pregunta que, en su opinión, es fundamental: «¿Cómo se le quita eso? Me da mucha pena, porque es un jugador muy bueno. En realidad no quieres hablar de ello, pero te enfadas muchísimo. Le dan un golpecito, se queda tirado, luego se levanta y lo que más le gustaría es que le sacaran tarjeta roja».

«Sí, las cosas más locas. Me da mucha pena», afirma Van der Vaart. Hendriks lo resume acertadamente hablando de «una pequeña mancha en su imagen», a lo que Van der Vaart responde: «Sin duda».