Van der Vaart, consternado: «Es escandaloso cómo lo tratan allí»

Los analistas Rafael van der Vaart y Wim Kieft confían en las posibilidades de la selección holandesa en el próximo Mundial. Uno de los rivales de la «Oranje» en la fase de grupos podría ser la sorpresa del torneo.

A petición de la NOS, Van der Vaart se muestra tajante: «Semifinales», pronostica. «Tenemos un buen equipo; si todos están en forma, podemos ganar a muchos».

Kieft se muestra «bastante optimista» con la selección de Ronald Koeman, aunque advierte: «Todo empieza con la fase de grupos. ¿Cómo será nuestro juego? ¿Convenceremos? ¿Podrá Koeman asentarse con una formación fija?». El exdelantero no ve realista el título, pero recuerda: «Llegar a cuartos o semifinales no es tan raro».

Pierre van Hooijdonk prefiere que el verdadero esfuerzo comience tras la fase de grupos, aunque reconoce que, si se avanza, probablemente espere Brasil o Marruecos: «¡Buena suerte! El camino es muy complicado».

Sobre Japón, primer rival, Van Hooijdonk es optimista: «Creo que están a la altura de los mejores; tal vez este sea su año». Van der Vaart coincide: «Tienen jugadores de nivel que actúan en la Eredivisie».

«Tienen varios jugadores que conocemos de la Eredivisie y le complicarán la vida a Holanda, pero ambos pasaremos la fase de grupos. Después veo a Japón llegando lejos», pronostica Van der Vaart, quien vio cómo Japón caía en octavos en 2022.

Por último, Van der Vaart espera que Kylian Mbappé se convierta en el mejor jugador del Mundial. «Ha recibido tantas críticas en el Real Madrid, donde lo rechazan a pesar de ser el máximo goleador y, con diferencia, el mejor jugador. Es realmente escandaloso cómo lo tratan allí. Solo por eso espero que lo demuestre en el Mundial».