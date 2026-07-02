Van der Gijp: «No entiendo para nada que el Ajax haga eso»

Valentijn Driessen considera a Louis van Gaal el candidato ideal para dirigir a la Oranje, pero Johan Derksen duda de que el técnico de 74 años regrese por cuarta vez.

«Creo que Louis ya no lo hará», pronostica Derksen en Vandaag Inside. «No se puede poner ninguna objeción a Louis como entrenador. Pero creo que, dada su edad, ya no le apetece. Tiene algunos problemas de salud, y en esas condiciones uno ya no se embarca en una aventura así».

«Además, a Louis le ha molestado un poco que en el Ajax ya no le hagan caso. Es comprensible que haya dimitido», señala Derksen sobre la salida de Van Gaal como asesor del consejo de supervisión del Ajax.

«Antes ya tenía problemas con Cruijff. Y al joven Cruijff, desde luego, no lo toma en serio», añade Derksen, convencido de que Van Gaal no aprecia al director técnico del Ajax.

René van der Gijp también duda de Cruijff como «director técnico»: «No entiendo que un club como el Ajax le confíe todo a alguien que ha tenido un buen rendimiento en Chipre e Israel. No le veo ningún sentido a eso».

«El tiempo dirá si es la persona adecuada para ese puesto», concluye Maurice Steijn sobre el director técnico del club de Ámsterdam.

«Jugó bien, pero no de forma espectacular. Además, no tiene experiencia en el cargo, así que lo ficharon solo por su nombre».