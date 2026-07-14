Van der Gijp hace unas declaraciones reveladoras sobre el futuro en el programa «Vandaag Inside»

El futuro de «Vandaag Inside» es incierto. René van der Gijp y Johan Derksen admiten tensiones internas, y Derksen podría dejar el programa el próximo año.

El presentador Wilfred Genee interesa a RTL, pero aún no hay decisión final. «Estamos en la recta final del año y nos queda un año de contrato, así que tenemos tiempo. Quizá entonces la situación sea muy diferente», declaró el lunes en RTL Boulevard.

Van der Gijp tomará una decisión definitiva en marzo de 2027, un mes antes de las negociaciones. «Un año es mucho tiempo y, en nuestro caso, está lleno de altibajos. Llegar hasta el final ya es toda una aventura. Después ya veremos», afirma a De Telegraaf.

Reconoce que el ambiente en el plató no ha sido ideal en las últimas semanas: «Tras Curaçao volvieron los roces, lo cual es una lástima e innecesario. Cuando todo va bien, seguimos haciendo una televisión estupenda».

Derksen descarta cambiar de cadena: «Le he dicho a John de Mol que, si sigo en forma, me quedaré en Talpa. No quiero negociar dinero; estoy satisfecho con mi salario».

«Wilfred y René piensan distinto. Yo no cambiaría de cadena tan cerca del final, pero entiendo que ellos lo hagan; en Videoland tienen más oportunidades que en SBS6», añade.

Aun así, Derksen cree que «Vandaag Inside» tiene futuro aunque Genee se vaya: «Si un programa funciona, cancelarlo iría contra todas las reglas de la televisión. Ya no es cierto que Wilfred sea insustituible; tenemos a Hélène Hendriks y Thomas van Groningen como recambios. Nadie es indispensable, yo incluido».