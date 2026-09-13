El Feyenoord busca ante el PEC Zwolle revancha por la derrota por 5-1 contra el FC Barcelona en la Champions League. Giovanni van Bronckhorst ya ha hecho pública la alineación del equipo visitante e introduce algunos cambios en su once con respecto a hace unos días.

Tjark Ernst empieza bajo palos en Zwolle pese a un partido complicado en Barcelona. Givairo Read (derecha) y Mika Mármol (izquierda) serán los laterales del Feyenoord. Jeremiah St. Juste y Tsuyoshi Watanabe forman el eje de la defensa de Róterdam.

Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël vuelven a tener un puesto en el once en el centro del campo. Oussama Targhalline entró el miércoles contra el Barcelona y Giovanni van Bronckhorst quedó satisfecho con su actuación.

"Queríamos cambiar algo en la segunda parte en cuanto a la presión, sobre todo con Valente en la banda para entrar más en el juego. Oussama lo interpretó bien, lo que te permitió ejercer algo más de presión hacia adelante. Esa es una virtud de Targhalline", dijo el entrenador del Feyenoord el viernes en una comparecencia ante la prensa.

Anis Hadj Moussa ocupará la banda derecha en ataque, con Luciano Valente partiendo desde la izquierda. Nacho Ferri, al que le anularon un gol contra el Barcelona por fuera de juego, será la referencia ofensiva del Feyenoord en Zwolle.

Alineación del PEC Zwolle: Schendelaar; Aertssen, Graves, Viergever, Van der Haar; Sommer, Fichtinger; Mbayo, Velanas, Cissoko; Kostons

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.