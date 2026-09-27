Van Bommel: la ausencia de Mbappé no cambiará nada

Mark van Bommel, seleccionador de Bélgica, aseguró que lamenta la ausencia de Kylian Mbappé en el partido de mañana, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Van Bommel añadió en rueda de prensa antes del encuentro: "Es una lástima que Mbappé no vaya a estar. Siempre queremos enfrentarnos a los mejores jugadores de cada selección, y me habría gustado que estuviera presente".

Y continuó: "No sé exactamente cuál es la lesión que sufre, pero su ausencia es lamentable, para Francia y para el Real Madrid".

El técnico belga explicó que la ausencia de Mbappé no cambiará la preparación de su equipo para el partido, y afirmó: "Al final, esto no cambia mucho las cosas para nosotros. Seguimos teniendo las mismas ganas de mostrar lo que queremos sobre el terreno de juego, independientemente del nombre del rival".

Sobre sus bajas, el entrenador de Bélgica confirmó que no podrá contar con Leandro Trossard y Mike Penders, debido a la lesión del primero en el talón y del segundo en los músculos del muslo.

Mbappé se pierde el duelo ante Bélgica tras sufrir una lesión en la rodilla durante la victoria de Francia sobre Turquía por un gol a cero, en la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.