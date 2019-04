Valverde: "Nunca hay un escenario idóneo para rotar a Messi"

El 'txingurri' deja en entredicho la posibilidad de que pueda descansar ante el Villarreal y tampoco da pistas en cuanto al apercibido Piqué.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de visitar al en partido de Liga intersemanal en el choque previo a la visita del Altético de Madrid al Camp Nou.

Estado físico de Messi. "Nunca hay un escenario idóneo para rotar a un jugador como Leo, mucha gente tiene puesta la vista en la pero luego tenemos un partido importante contra el Atlético, nos tomamos muy en serio todos los partidos así que ya veremos mañana".

Rotaciones. "Mañana es un partido ideal para ganar, no se me escapa que nuestros rivales están esperando un tropiezo para alimentar la esperanza de atraparnos y nosotros no tenemos que darles opciones".

Piqué apercibido. "Ya veremos si lo pongo mañana".

Griezmann. "No creo que lo que se está hablando desestabilice a ninguno de los dos equipos, estamos todos acostumbrados".

Coutinho o Malcom. "No hablamos de que un jugador pasa por encima de otro sino que son situaciones que se van dando a lo largo de la temporada, todos los delanteros dan mucho que hablar pero esperamos a los mejores Coutinho, Dembélé y Malcom y que todos puedan jugar".

Recuperación Dembélé. "No sé cuándo podremos contar con él, no sé si el sábado o ante el Manchester, no puedo dar una fecha pero estamos dentro de los plazos puestos por los médicos".

Desplazamiento más complicado? "Sí porque es el próximo. De los cinco que nos quedan hay y , dos rivales complicados que juegan arriba, y luego , y Villarreal, abajo. En el tramo final los de abajo sacan muchos puntos y se lo juegan todo a una carta, no hay más que ver los resultados de esta semana, son equipos que ya van a por todas con una mentalidad ganadora y van a quemar sus naves, hay que estar preparados para jugar estos partidos".

Villarreal. "Dependerá todo de su planteamiento, están en una situación complicada, el otro día le remontó el Celta y está en las posiciones bajas de la tabla pero ha hecho buenos partidos con los equipos punteros, está en cuartos de final de la y es un equipo al que habitualmente nos cuesta ganar, estamos en esa fase en la que quedan nueve jornadas y cada partido es una especie de final para todos, nosotros buscamos ser campeones y ellos alejarse de la parte baja de la tabla, los dos nos jugamos mucho".

¿Presión extra? "No, tenemos la que se requiere para conseguir el título, no es extra y los números son los que son, quedan nueve partidos y si ganamos seis somos campeones, esa es la realidad, queremos ir sumando y a ver si podemos hacerlo mañana, tener que ganar seis partidos no significa tener la Liga ganada, hay que remar mucho para conseguirla".

Semana intensa. "Los jugadores saben igual que yo la dificultad que tienen los partidos para ganar, lo que nos costó hacerlo ante el , y porque ya lo han vivido otras temporadas, las cosas no se certifican hasta que se consiguen, todo viene tan seguido que a veces cuesta colocarte pero somos perfectamente conscientes de la importancia del partido de mañana con respecto al que viene después, quizá más marcado porque juguemos el primero contra el segundo, pero dependemos de lo que pase mañana para afrontar el partido del sábado".

Reivindicar la Liga. "Históricamente el cuando gana la Champions League también gana la Liga, la competición europea motiva mucho pero es una competición que puede traicionar en quince minutos, la Liga sin embargo es una competición que te marca desde el primer minuto hasta el último y la forma de estar imbuido en las todas competiciones es competir en la Liga, que es la que te dice cómo estás en cada momento, para mí es fundamental".

Títulos. "Los tres títulos están igual de cerca e igual de lejos, todo depende de pequeñas cosas, todavía no hemos ganado nada y está todo por decidir, desde julio llevamos un largo camino, bien hecho además, y estamos en el momento culminante, tenemos que estar finos, me gustaría mucho lograr alguno, ojalá fueran dos y si son tres... ya sería lo mejor".