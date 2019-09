Valverde: "No merecimos ganar, me siento responsable"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, habló tras la derrota del conjunto blaugrana en Granada

RUEDA DE PRENSA

El entrenador del FC , Ernesto Valverde, compareció en sala de prensa después de la derrota de su equipo ante el (2-0). El técnico culé dio la cara después de una nueva derrota que aleja a los de la Ciudad Condal del liderato de la Liga Santander. El gol inicial de Azeez, unido a la falta de tiros a puerta, fueron algunos de los temas que repasó el entrenador blaugrana en los Cármenes.

Análisis de la derrota: "Me preocupa porque fuera de casa, no cosechamos buenos resultados y cuando eso sucede, siempre esperas al siguiente, y cuando pasa en 4, es un síntoma de que algo no va bien. Hay jugadores que no se incorporan tarde. En casa, estamos bien, pero fuera no. Estamos dominando pero no traducimos ese dominio en situaciones de gol, pero es verdad que el rival acierta la primera. No es ninguna excusa, porque no estuvimos bien y no hemos tenido forma de reengancharnos al partido"

Dinámica del partido: "Falta contundencia en la zona de finalización, más bien en el último tercio. Nos presionaban, pero salíamos bien por Frenkie o Sergi, pero no hemos estado acertados por no rematar. Hay que concretar pero no lo estamos haciendo por muchas razones. Nos pasó en Pamplona y Dortmund e intentaremos mejorar"

Enfado con el equipo: "Al final, siempre te haces responsable de lo que ocurre, los actores son siempre los jugadores. Me siento responsable de lo que ha ocurrido. Me voy enfadado porque al final puedes perder pero cuando pierdes tienes que mercer ganar y no lo hemos merecido"

Goles encajados: "No es un buen dato, además no es acorde con los últimos años. Los rivales nos aciertan más tarde. El que m´ñas ocasiones hizo fue el BVB, pero esto confirma que no estamos bien"

Méritos del Granada: "Muchos. Cuando haces un análisis, se hace en función de lo que ves tu. Han sido intensos, fuertes, han presionado mucho. Tuvieron la suerte de marcar en los primeros minutos y eso nos ha golpeado. Ellos han hecho su partido y es mérito suyo de que no hayamos estado bien"