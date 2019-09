Valverde: "Messi ha tenido una gran evolución pero hay que esperar a mañana"

El 'txingurri' desvela que la recuperación del argentino es total pero no desvela si está para ser titular ante el Borussia Dortmund.

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de visitar al en el primer partido que el disputará en la esta temporada y con la incógnita de conocer el estado real de Leo Messi, recién recuperado de su lesión y convocado por primera vez.

Estado de Messi. "Lo decidiremos mañana, hace una semana no lo teníamos muy claro si podía llegar pero ha trabajado con el equipo en los últimos entrenamientos y se ha quitado de la cabeza los dolores, cuando empiezas a jugar sin pensar en eso es cuando estás bien, ha tenido una gran evolución pero vamos a esperar a mañana".

Luis Suárez. "El otro día dio un paso importante jugando un rato, pensamos no cargarle mucho; ¿cuatro años sin marcar fuera? Habrá que felicitarle... Luis es muy insistente y ya el año pasado no le dieron un gol porque tocó en un jugador, lo que hay que tener claro es que lo seguirá intentando para evitar que se repita la pregunta".

Ansu Fati. "No he hablado mucho con él salvo de cuestiones técnicas y tácticas, no me gusta esta historia de darle tantos consejos, aunque hablaré con él, hay que dejarles a los jugadores un poco de aire y en el fondo todos los que estamos a su alrededor tenemos que llevarlo con normalidad, es excepcional lo que le está ocurriendo, ya veremos si juega y si lo hace no será para batir récords sino por necesidades del equipo, veremos".

Conclusiones tras Anfield. "Esta es una competición que un mal día te saca de ella por muy bien que lo hayas hecho antes, los dos finalistas perdieron más partidos que nosotros pero los errores se pagan muy caros y no puedes descuidarte ni diez minutos".

Reset tras las eliminaciones. "Igual que estamos acostumbrados a ganar muchos partidos a veces también pierdes, el año pasado nos fue bien en todo el año menos en ese partido, lo bueno del fútbol es que siempre te da otra oportunidad y hay que intentar aprovecharla".

Obsesión Champions League. "Los grandes equipos tienen la ilusión de ganarlo todo igual que nosotros, intentas siempre dar un paso adelante pero en esta misma situación hay muchos equipos porque el año pasado solo ganó uno".

Signal Iduna Park. "Espero un gran ambiente, como siempre en este estadio, y un rival de mucho nivel porque acaba de ganar la Supercopa y es candidato a la , será un partido muy complicado para nosotros, es un plato fuerte y una buena piedra de toque para probarnos".

Trabajo psicológico. "No me lo he planteado, uno puede pensar en los dos últimos años y ver solo las derrotas pero también hemos ganado muchos".

Peligro Dortmund. "Me quedo con la conjunción entre la grada y el césped, tienen grandes jugadores pero esa química en su estadio creo que les impulsa mucho".

Alcácer. "Es un gran jugador, lo está demostrando aquí y en la selección, está en un equipo en el que puede jugar con más regularidad y es un equipo que le viene bien, está siempre cerca del área, es certero y creo que al Dortmund también le ha venido bien, es una ventaja que le conozcamos pero una desventaja que él también nos conozca tan bien a nosotros".