Valverde: "El 0-0 es un resultado peligroso"

El entrenador del Barcelona comparece tras el empate ante el Lyon, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona compareció ante los medios después del empate de su equipo sin goles ante el Olympique de Lyon, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

BARCELONA, ADIÓS AL IDILIO CON EL GOL

Preguntado por las ocasiones que no pudo convertir Luis Suárez (lleva más de 25 horas sin marcar ni asistir fuera de casa en Champions), señaló: "Me preocuparía su Suárez no tuviera ocasiones de gol, que es lo que se le pide a un delantero. Siempre las tiene y si no las tiene las genera para los compañeros. Es un dolor de cabeza permanente para el rival. Se estará reservando para los próximos partidos. Lo mejor es que tenga ocasiones, es lo que le pedimos".

"Del partido me ha gustado todo. Yo estoy contento con el partido. Evidentemente no podemos estarlo por el resultado por lo que hemos generado", agregó.

TRES AÑOS SIN GANAR FUERA DE CASA EN UNA ELIMINATORIA UCL

"Hemos hecho un gran partido. Hemos estado muy solidarios en la defensa y presión. Y además la personalidad suficiente para dominar el juego y generar muchas cosasiones", analizó el preparador azulgrana.

"Lo hemos intentado de todas las maneras posibles. Hemos hecho cantidad de llegadas y hemos concedido muy poco. El camino que tenemos que seguir es este", añadió.

"Somos fuertes en casa pero hay que admitir que el 0-0 es un resultado peligroso. Tenemos que ganar en casa y necesitamos a nuestro público", admitió Valverde. "Esperábamos mejor resultado porque hemos hecho méritos suficientes pero no hemos acertado".

EMPATE DE ORO EN ANFIELD

Y sobre Dembélé y Coutinho, opinó: "Ousmane ha corrido mucho en el primer tiempo, ha hecho esfuerzos potentes y viene de jugar un partido el sábado después de un mes lesionado. Coutinho ha entrado muy bien".

Por último, pidió el apoyo de la afición para la vuelta: "Esperamos un gran ambiente en nuestro campo, que nos empuje, nos va a hacer falta. Hay que hacer dos grandes partidos para pasar, hoy lo hemos hecho, veremos el siguiente".

Por su parte, Clement Lenglet, defensa francés, titular en el once de Valverde, comentó que el resultado es "decepcionante".

Consultado por la eliminación en Roma, contestó: "No estaba aquí el año pasado. El resultado es decepcionante porque hemos tenido ocasiones".

"Creo que hemos hecho un buen partido pero ha faltado meterla. Seguro que lo haremos en el Camp Nou", finalizó.

Además, Nelson Semedo, también titular en Francia, comentó que "tenemos la vuelta en el Camp Nou y seguramente va a entrar. Creo que conseguiremos pasar".

Por su parte, Marc André Ter Stegen también quiso defender a Luis Suárez: "Sabemos de la calidad de Suárez. Individualmente queremos a todos al 100% y él está haciendo lo máximo para estar ahí".

Aunque Valverde dijo que el 0-0 es peligroso, Gerard Piqué aseguró que el empate sin goles "no es un mal resultado", aunque "podría haber sido mejor porque hemos tenido ocasiones para marcar algún gol".