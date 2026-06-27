Valverde descarga su ira contra Bielsa

En el Mundial 2026, Uruguay perdió 1-0 ante España en la última jornada de grupos. El seleccionador Marcelo Bielsa sorprendió con dos cambios: retiró al portero Fernando Muslera en el descanso y al capitán Federico Valverde en el 57’.

En el descanso sacó al portero Fernando Muslera y, en el 57’, retiró al capitán Fede Valverde, escenas que reflejaron la tensión interna.

Estos movimientos se produjeron tras rumores de desacuerdos entre algunos jugadores y el cuerpo técnico de Bielsa, lo que avivó la polémica en un partido clave.

Muslera, de 40 años y 138 partidos, fue criticado por su error en el gol de Álex Baena que dio la victoria a España.

El portero no atrapó el disparo del jugador del Athletic de Bilbao y se quejó del rebote del balón, antes de que Bielsa lo reemplazara por Sergio Rocha al inicio del segundo tiempo.

Aunque no hubo comunicado oficial sobre su estado físico, su bajo rendimiento reavivó la polémica sobre su titularidad.

Valverde, estrella del Real Madrid y capitán, salió visiblemente enfadado tras ser reemplazado por Fede Vinas en el 57’.

Se esperaba que liderara en los momentos clave, pero estuvo apagado todo el torneo y Bielsa lo reemplazó buscando más peso ofensivo.

Estas decisiones reflejan el clima tenso en la selección uruguaya, eliminada bajo duras críticas a Bielsa por sus apuestas de experiencia que no rindieron en el Mundial.