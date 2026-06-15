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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Uruguay le concede a Salem Al-Dossari un récord histórico en el Mundial

Salem Mohammed Al-Dossari
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El Tornado brilla en el cielo del Mundial

Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, lidera a «Los Verdes» ante Uruguay en la madrugada del martes, en la primera jornada del Mundial 2026.

El seleccionador griego Georgios Donis ha confirmado el once, liderado por Al-Dossari.

Lee también: Gran sorpresa: el fantasma del tiempo azota el partido entre Arabia Saudí y Uruguay.

Con este partido, Al-Dossari sumará 7 encuentros mundialistas y se situará tercero en la lista de jugadores con más partidos con la camiseta verde.

Solo lo superan Abdullah Suleiman, Sami Al-Jaber y Hussein Abdul Ghani, con 9 cada uno, mientras que Mohammed Al-Deayea lidera con 10.

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La afición saudí confía en que Al-Dossari guíe al equipo hacia la clasificación en un grupo que completan España, Uruguay y Cabo Verde.

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