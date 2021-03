Universidad de Chile oficializó cinco casos nuevos de COVID-19

El equipo que dirige Rafael Dudamel tiene 10 bajas en su plantel de cara al duelo ante San Lorenzo, por la Copa Libertadores.

Esta jornada, Universidad de Chile informó a través de un comunicado que hay cinco nuevos casos de COVID-19 en su plantel, por lo que el elenco que dirige Rafael Dudamel tendrá 10 bajas de cara al cruce ante San Lorenzo, por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.

Y es que la semana pasada, el cuadro laico oficializó cinco casos, dos previo al duelo frente al Ciclón que terminó en igualdad, y tres post partido. Ahora, se trata de tres integrantes del primer equipo y dos juveniles que habían sido incorporados por las ausencias obligadas generadas por la enfermedad.

"El Club Universidad de Chile informa que, lamentablemente, en las últimas horas se confirmaron tres nuevos casos de COVID-19 en nuestro Primer Equipo masculino", reza el texto que publicó el equipo estudiantil en sus canales oficiales.

"Además, considerando el importante número de bajas para el partido ante San Lorenzo, se decidió convocar a juveniles para integrarse al plantel, a quienes se les realizaron exámenes PCR antes de sumarse a las prácticas. De esos testeos, dos jugadores arrojaron resultados positivos", añaden.

Eso sí, la escuadra azul detalla que "afortunadamente, todos los casos confirmados presentan buen estado de salud y ya se encuentran aislados. Sus situaciones, tal como se indica en los protocolos, fueron notificadas inmediatamente a las autoridades correspondientes".

Con respecto a los resultados de exámenes PCR del Primer Equipo masculino, el Club informa lo siguiente ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/mp4P59s8YG — Universidad de Chile (@udechile) March 15, 2021

Cabe destacar que el organismo no suspenderá partidos si un plantel presenta contagios de coronavirus. De este modo, los equipos que no se puedan presentar a un partido del certamen continental por no contar con la cantidad suficiente de futbolistas en condiciones, perderá los puntos por walkover. Como consecuencia de la pandemia, el ente rector del fútbol sudamericano amplió el cupo de las listas de buena fe en 10 plazas. "Considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de Covid 19", señaló la entidad hace unos días.

"Es difícil lo que se está viviendo, no solo lo que se vive acá, sino lo que se vive en el país. Lamentablemente nos toca. Éramos conscientes que algún día podía pasar a pesar de que las medidas que se toman acá en el Club. Hay que enfrentarlo", expresó el arquero Fernando De Paul en conferencia de prensa.