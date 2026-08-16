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Una vieja acción, detrás de los silbidos contra Cucurella

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Amistosos
M. Cucurella
Alemania
España

La afición del Schalke 04 alemán no fue nada amable con la estrella española Marc Cucurella, recién incorporado a las filas del Real Madrid, durante el amistoso entre ambos equipos, que terminó con victoria del conjunto merengue por 3-0.

La cadena Defensa Central señaló que la afición del Veltins-Arena recibió a Cucurella con sonoros silbidos de reproche en el momento de su entrada al terreno de juego, en el minuto 61, cuando sustituyó a Álvaro Carreras.

Todo ello se remonta a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre España y Alemania, que terminó con victoria de la Roja por 2-1, cuando los locales protestaron por una mano del jugador, hoy lateral del Real Madrid, dentro del área de la selección de la Roja, pero el árbitro Anthony Taylor decidió no señalar penalti.

Sin embargo, hay que recordar que el inicio de esa jugada también contó con una infracción de la selección alemana, algo que los alemanes olvidan con facilidad, según el informe.

Y es que, justo antes del disparo de Jamal Musiala, el balón impactó en el tríceps del brazo del delantero alemán Niclas Füllkrug, lo que suponía una infracción previa a favor de España.

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No obstante, el comité de árbitros de la UEFA reconoció que la polémica mano de Cucurella ante Alemania en los cuartos de final de la Euro sí debería haberse señalado como penalti.

Debido al Mundial que España conquistó, Cucurella se vio obligado a prolongar su periodo de vacaciones y no se incorporó a los entrenamientos en Valdebebas hasta comienzos de esta semana, lo que provocó el retraso de su debut con el Real Madrid.

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