Una semana extraña en el Camp Nou: Flick pone al Barcelona en "modo avión"

El Barcelona disputará solo 4 sesiones de entrenamiento durante el parón internacional, ante la ausencia de la mayoría de los integrantes del primer equipo por sus compromisos con sus selecciones nacionales, mientras que los jugadores disfrutarán de una semana completa de descanso antes de retomar los entrenamientos el próximo 5 de octubre.

El conjunto catalán abandonó el estadio Sánchez-Pizjuán con una importante victoria sobre el Sevilla por 3-1, cerrando así esta etapa de la temporada de la mejor manera posible y con sensaciones positivas, antes de que un gran número de sus jugadores se marche a unirse a las selecciones de sus países.

Hansi Flick afrontará un reto especial en la gestión de los entrenamientos diarios durante un parón internacional más largo de lo habitual, ya que solo dispondrá bajo su mando de 6 jugadores del primer equipo: Gavi, Gerard Martín, Alejandro Baldé, Gabriel Jesus, Bryan Gil y Szczesny.

A este grupo se sumarán los lesionados Joan García, Andreas Christensen y Frenkie de Jong, que continuarán con sus programas de recuperación durante el parón, sin participar en los entrenamientos colectivos completos.

El lunes fue día de descanso para el equipo, y Flick no acudió a la Ciudad Deportiva. En cambio, Gavi se presentó de forma voluntaria, mientras que Joan García y Christensen continuaron trabajando en su fase de recuperación, y Fermín López llegó durante un breve periodo para recoger algunas de sus pertenencias.

4 sesiones de entrenamiento antes del descanso

El Barcelona regresa a los entrenamientos el martes y continuará su trabajo hasta el viernes, en 4 sesiones de entrenamiento consecutivas, antes de que el equipo disfrute de un descanso prolongado que se extenderá del 28 de septiembre al 4 de octubre.

Está previsto que los jugadores regresen a los entrenamientos el 5 de octubre, de cara a la reanudación de las competiciones oficiales, tras el fin del parón internacional y el regreso de los elementos que están con sus selecciones.

Raphinha, entre el brillo y el agotamiento

Raphinha será uno de los jugadores del Barcelona más afectados por el programa del parón, ya que abandona el equipo en su mejor momento desde el inicio de la temporada, después de haber marcado un triplete en la portería del Sevilla y de encabezar la lista de goleadores de la Liga.

El extremo brasileño vive un llamativo periodo de brillo, y su importancia dentro del sistema del Barcelona ha aumentado, coincidiendo con la continuación de las negociaciones relativas a la renovación de su contrato con el club.

Pero Raphinha no tendrá un descanso completo, ya que le espera un largo viaje a Australia para unirse a la selección de Brasil y disputar dos partidos amistosos, antes de regresar al Barcelona para continuar una temporada que ha iniciado de manera extraordinaria.

Y mientras el Barcelona aprovechará el parón para conceder a sus jugadores días de descanso, Raphinha se verá obligado a recorrer miles de kilómetros con la selección de su país, antes de volver de nuevo al equipo de Hansi Flick y completar su recorrido en una temporada en la que espera mantener su destacado nivel.