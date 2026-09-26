El seleccionador de Inglaterra lamentó los errores que permitieron a España remontar en Wembley, subrayando que "a este nivel, los detalles importan".

España venció 3-2 a Inglaterra el sábado por la noche en la primera jornada de la competición de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, después de que el equipo de Tuchel fracasara en mantener la ventaja de 2-1 con la que cerró la primera parte.

Tuchel explicó el motivo de dejar a Trent Alexander-Arnold fuera del once titular, y afirmó que Inglaterra debe aprovechar lo aprendido antes de enfrentarse a la República Checa en Praga.

Añadió tras el partido, según recogió el diario español okdiario: "Nos enfrentamos al mejor equipo del mundo, pero cometimos muchos errores, sobre todo en los primeros diez o doce minutos, y en la jugada que llevó al gol del empate".

Tuchel considera que Inglaterra ofreció "una actuación muy buena" en la primera parte y al inicio de la segunda, e insistió: "Ante un rival así, tienes que aprovechar las medias ocasiones. En el último tercio del campo, nos faltó ejecución y calma".

El seleccionador de Inglaterra prosiguió: "Queríamos ser nosotros quienes los venciéramos, y sentimos que éramos capaces de ello entre las dos partes, y por nuestro rendimiento en la segunda mitad. Pero perdimos".

Afirmó que la selección de España "estuvo más tranquila y precisa a la hora de convertir nuestros errores en ocasiones claras".





¿Modelo de éxito?

Tuchel rechazó considerar el gol de Gordon como un modelo de la forma que tiene Inglaterra de lograr el éxito, y dijo: "No, el gol llegó de un contraataque", según publicó Mirror.

Y explicó: "Si quieres llamarlo así, fue una recuperación de balón y una magnífica transición ofensiva. Marcamos goles asombrosos, y podríamos haber generado más de haber sido más contundentes en los últimos 20 metros".

Añadió: "El esfuerzo sin balón también forma parte de nuestra identidad, y la osadía y valentía para recuperar balones en zonas adelantadas fue excepcional. Creo que recuperamos unos 12 o 15 balones más que España en su propio campo, pero no fuimos capaces de convertir un número suficiente de ellos en ocasiones y goles, pues de lo contrario habríamos ganado el partido".

La ausencia de Trent

Tuchel justificó la permanencia de Trent Alexander-Arnold en el banquillo con que "el partido exigía un gran esfuerzo defensivo, por lo que dio prioridad a la velocidad y a la capacidad del lateral elegido de jugar también como central cuando la selección inglesa juega con tres defensas".

Y al ser preguntado por Lewis Hall, dijo que no quería arriesgar después de que el jugador se ausentara de los entrenamientos a principios de semana por sentir molestias... "Tendrá otras oportunidades, nos quedan tres partidos por delante".

Y concluyó al ser preguntado por el próximo partido ante la República Checa: "Señalar los errores de cada jugador por separado y aconsejarles que no los repitan no servirá de nada. Los errores fueron muchos, pero hay aspectos positivos sobre los que construir. Necesitamos los puntos, y queremos clasificarnos".