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Traducido por

Una polémica sin precedentes en Alemania: Matthäus lanza un duro ataque contra Klopp

Alemania vs Curacao
Alemania
Curacao
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J. Musiala
J. Klopp
Thomas Müller
Alemania
Curazao
EE. UU.

¿Qué pasa?

A pocas horas del debut de Alemania en el Mundial 2026, Lothar Matthäus criticó a Jürgen Klopp y Thomas Müller por «falta de sensibilidad» y de complicar la labor del seleccionador Julian Nagelsmann, al sugerir que Deniz Undav juegue en lugar de Jamal Musiala en el partido contra Curazao de este domingo.

Según publicó este sábado el diario alemán «Bild», Matthäus, campeón del Mundial de 1990, respondió con dureza a las declaraciones de Klopp y Müller en el canal Magenta TV, donde defendían alinear a Undav como “10” y dejar a Musiala en el banquillo para que entrara en el minuto 65.

Müller había aclarado: «Si todos están listos, Ondav es una opción excelente; tiene sentido del juego y lo apoyo totalmente». Klopp coincidió: “Hemos alineado a Ondav porque puede jugar como número 10”, en una formación ideal que prepararon para el debut de la selección alemana en el torneo.

Matthäus respondió: «Me sorprendió ver a Jürgen Klopp y a Thomas Müller recomendar a Deniz Undav en lugar de Jamal Musiala en el debut. Respeto su opinión, pero no la comparto; creo que les falta sensibilidad. Jürgen Klopp, en particular, debería haber sido más consciente».

La leyenda alemana añadió: «Para que Alemania tenga éxito en el Mundial necesita la calidad de Musiala; debemos darle confianza y minutos».

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CUW

Matthäus fue más allá y lanzó una crítica mordaz a Klopp: “No hay duda de que los comentarios de Klopp complican la labor de Nagelsmann. Me gustaría saber qué habría dicho Klopp si un analista le hubiera aconsejado dejar en el banquillo a un titular antes de un partido importante de la Liga de Campeones”, señaló, recordando la contradicción del exentrenador del Liverpool.

Pidió apoyar al jugador en vez de generar dudas: «Sabemos que Musiala aún no está al 100 %, pero debemos respaldarlo». También le extrañó el comentario de Müller sobre la “belleza” de su excompañero en un momento tan delicado.

Y concluyó con reproche: «Aún no se ha jugado ni un minuto del Mundial y ya ha empezado este debate, sobre todo tras la mejora de Musiala en la segunda parte contra Estados Unidos», recordando que la polémica prematura podría afectar la moral del jugador y del equipo antes del torneo más importante del mundo.

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