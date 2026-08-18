Una oferta que cambia el rumbo: Al-Ittihad planea arrebatar a Imam Ashour

El Al-Ahly egipcio anunció este mismo día su intención de mantener a su estrella Imam Ashour y su negativa a discutir su salida durante el actual mercado de fichajes de verano, aunque el nombre del centrocampista internacional siguió acaparando la atención tras ser vinculado con el Al-Ittihad saudí.





El periodista egipcio Ahmed Abdel Basset reveló, a través de su cuenta en la plataforma "X", que el Al-Ittihad podría arrebatar el fichaje de Imam Ashour en los últimos instantes, señalando que actualmente se están llevando a cabo contactos para preparar una nueva y cuantiosa oferta económica que convenza al Al-Ahly de aceptar la venta del jugador.











El Al-Ahly había anunciado con anterioridad, mediante un comunicado oficial, su rechazo a la oferta presentada por el Konyaspor turco, valorada en 4,5 millones de dólares a pagar en tres años, subrayando que Imam Ashour no está a la venta durante la actual temporada.





En la carta del club rojo enviada al Konyaspor se indicaba que la directiva del Al-Ahly valora el interés del club turco, pero mantiene su postura de conservar al jugador, señalando la posibilidad de una colaboración entre ambas partes en el futuro.





Durante las últimas horas, informes turcos hablaron de la continuidad del interés del Konyaspor en Imam Ashour, e incluso de la elevación del valor de la oferta hasta cerca de 7,5 millones de dólares, si bien el Al-Ahly no ha emitido ninguna postura oficial nueva respecto a estas noticias.





El posible movimiento del Al-Ittihad saudí llega para dar un nuevo giro al caso del jugador, especialmente si el club saudí decide presentar una oferta económica que supere lo ofrecido anteriormente, en un intento de cambiar la postura de la directiva del Al-Ahly antes del cierre del mercado de fichajes.





Imam Ashour está ligado con un contrato con el Al-Ahly hasta el verano de 2028, tras incorporarse al equipo en el verano de 2023 procedente del Midtjylland danés, y ha ofrecido destacadas actuaciones con la camiseta del castillo rojo, además de llamar la atención con la selección de Egipto en el Mundial 2026.

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