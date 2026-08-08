Una oferta inglesa amenaza la continuidad del arma del Al-Ahli saudí

El futuro del brasileño Roger Ibáñez, defensa del Al-Ahli saudí, ha vuelto a entrar en el terreno de la incertidumbre, después de que el jugador recibiera una oferta de un club de la Premier League inglesa, en un movimiento que podría amenazar la continuidad de uno de los elementos más importantes de la línea defensiva del conjunto de Yeda durante la próxima temporada.

Según el periodista Mohamed al-Bkairi, Ibáñez, de 27 años, recibió una oferta del Aston Villa por tres temporadas, en medio del interés del club inglés por hacerse con los servicios del defensa internacional brasileño.









Las fuentes citadas por Al-Bkairi confirmaron que la decisión final está ahora en manos del propio Ibáñez, ya sea aceptando la oferta inglesa o continuando en el Al-Ahli, y que el jugador deberá definir su situación antes del cierre del actual mercado de fichajes de verano.

Todo esto llega en un momento en el que el Al-Ahli se aferra a la continuidad del defensa brasileño, sobre todo porque en los últimos años se ha convertido en uno de los pilares más importantes del equipo, tras demostrar su capacidad para jugar bajo presión y ofrecer un alto nivel en las competiciones locales y continentales.

Otras fuentes habían señalado que la directiva del Al-Ahli ya se había movido para renovar el contrato de Ibáñez, presentándole una propuesta verbal tras su participación con la selección de Brasil en la última Copa del Mundo, en un intento de blindar al jugador ante cualquier oferta externa.

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Sin embargo, las negociaciones no parecen sencillas desde el punto de vista económico, ya que Ibáñez pidió mejorar su salario anual de unos 8,5 millones de euros a 10 millones de euros, lo que refleja el deseo del jugador de conseguir un contrato acorde con su valor técnico y su estatus dentro del equipo.

El Al-Ahli se encuentra ante una verdadera prueba para conservar una de sus armas defensivas más importantes; la salida de Ibáñez en este momento no sería una simple marcha de un jugador, sino un golpe a los planes y a la estabilidad del equipo, especialmente si el defensa brasileño opta por vivir la experiencia de la Premier League y abrir un nuevo capítulo en su carrera.