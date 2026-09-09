El argelino Anis Hadj Moussa, jugador del Feyenoord, fue el protagonista de una jugada polémica en el partido de su equipo ante el anfitrión Barcelona, la noche de este miércoles, en la Liga de Campeones de Europa.

En el minuto 21, el Feyenoord reclamó un penalti, cuando Moussa intentó pasar entre dos jugadores dentro del área y cayó al suelo, pero el árbitro señaló que el juego continuara y el VAR no intervino.

Por su parte, la cuenta española "Archivo VAR", especializada en jugadas arbitrales, analizó lo ocurrido en esa acción.

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La cuenta señaló: "¿Debía intervenir el VAR en la jugada de Cubarsí y Moussa? El jugador del Feyenoord se cuela entre los dos defensas y retira su pierna para provocar el contacto de forma intencionada".

Y concluyó: "Una jugada muy polémica que queda a criterio del árbitro sobre el terreno de juego".







