Una estrella en Libra... ¿Cómo domó Mbappé a los «Leones de Marruecos»?

Kylian Mbappé, capitán de Francia, brilló en la victoria 2-0 sobre Marruecos en cuartos del Mundial 2026.

Abriría el marcador en el 60 con un disparo fulminante que Bono no pudo detener.

A pesar del buen nivel del resto de estrellas francesas, Mbappé volvió a brillar. ¿Cómo lo logró?

El motor de Francia

Aunque falló un penalti en la primera parte, no se amedrentó y siguió siendo la principal amenaza ofensiva de los Bleus.

Aunque partió como punta, se movió libre entre líneas buscando espacios.

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Desde la izquierda, combinó con Dembélé o Doué y probó remates ante Bono.

Su constante movimiento obligó a la defensa marroquí a retroceder y generó espacios para sus compañeros, recordando que Mbappé no es solo un goleador, sino un jugador táctico capaz de crear peligro de varias formas.

Desmontando las líneas marroquíes

Fue el más peligroso de Francia ante la portería: un caballo que sale disparado hacia la meta, aunque la brillantez de Bono le negó más de un gol.

Sin embargo, bastó un resquicio ante el área para que Mbappé hiciera temblar la red: recibió en la frontal y soltó un misil que superó a Bono.

Su tanto abrió el camino, y aunque Marruecos respondió, Francia aprovechó los espacios: Dembélé marcó el primero.

Jugador del partido

La FIFA lo nombró mejor jugador del partido por su gol y su asistencia.

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Disparó cuatro veces, dos entre los postes, y falló otras dos ocasiones claras, con un promedio de goles esperados de 1,33.

Así, Mbappé recuperó el liderato en la clasificación de goleadores del Mundial, con 8 tantos, empatado con Lionel Messi.







