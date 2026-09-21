El portugués Bernardo Silva se ha alejado de los planes de José Mourinho en el Real Madrid, después de haber disputado apenas 8 minutos en los dos últimos partidos del equipo en LaLiga, ya que permaneció en el banquillo ante el Elche antes de entrar en los minutos finales del duelo frente al Atlético de Madrid, en el que dio la asistencia a Antonio Rüdiger, autor del único gol del Madrid en la derrota (1-2) del derbi.

Según el diario español "Sport", el retroceso del papel de Bernardo Silva en el Real Madrid ha coincidido con el fuerte arranque del Barcelona, el equipo al que el jugador estuvo cerca de incorporarse durante el mercado de fichajes de verano, antes de que la operación se frustrara por sus exigencias económicas y por su deseo de tener un rol titular indiscutible.

Silva, de 32 años, había quedado en condiciones de negociar con cualquier club tras la finalización de su contrato con el Manchester City y, pese a su deseo de vestir la camiseta del Barcelona, la situación económica del club, junto a su insistencia en jugar de forma regular, no convencieron a Hansi Flick, que no le prometió un puesto de titular en el centro del campo del conjunto catalán, ante la fuerte competencia en las posiciones de mediocampo.

Hace unos días, Deco, el director deportivo del Barcelona, reconoció que la opción de contratar a Bernardo Silva estuvo sobre la mesa durante el verano.

En una entrevista con la emisora "RAC 1", declaró: "Tenemos ciertos criterios, y no era esa la posición que estábamos buscando. Además, quería jugar por motivos económicos y tenía algunas percepciones diferentes. Si ellos tienen percepciones distintas a las nuestras, no podemos hacer nada".

El jugador portugués, que también contaba con el interés del Atlético de Madrid, eligió fichar por el Real Madrid y vestir la camiseta blanca.

Silva fue titular en las dos primeras jornadas de LaLiga ante el Espanyol y la Real Sociedad, pero su participación fue disminuyendo de forma gradual antes del parón internacional, hasta el punto de que solo ha sido titular en un partido durante los últimos 5 encuentros del equipo en la competición, que fue ante el Rayo Vallecano, saldado con victoria del Real Madrid por 4-1.

Su situación no fue mejor en la Liga de Campeones, ya que quedó fuera de los planes de Mourinho en el partido de victoria ante el Inter de Milán, en el que no participó.

Y pese a los evidentes problemas de rendimiento que padece el Real Madrid, el técnico portugués continúa dando prioridad a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en las posiciones de contención dentro del plan de doble pivote.

Valverde es un jugador titular imprescindible en el once de Mourinho, después de haber sido titular en todos los partidos del Real Madrid esta temporada.

En cuanto a Tchouaméni, que no fue convocado con la selección de Francia durante el actual parón internacional de tres semanas, ha disputado dos partidos consecutivos como titular tras su plena recuperación de la lesión.

Por el contrario, Bernardo Silva se ha encontrado fuera de los planes principales, tras no lograr asegurarse un puesto en el once del Real Madrid, ni en la banda derecha ni en la posición del doble pivote.

El jugador portugués no ha conseguido hasta ahora imponerse en el equipo, a pesar de las expectativas que acompañaron su llegada al club.

El relegamiento de Silva coincide con el brillante inicio de temporada del Barcelona, ya que el conjunto catalán lidera con solvencia la clasificación de LaLiga, superando a sus rivales por un partido en el número de encuentros disputados y aventajando al Real Madrid en 6 puntos, lo que acentúa la comparación entre el camino que eligió el jugador y la realidad que vive actualmente dentro del conjunto blanco.