El Real Madrid ha zanjado su postura definitiva sobre el futuro del brasileño Endrick durante el mercado veraniego en curso.

Según el diario español "As", el Real Madrid ha cerrado la puerta a la salida de Endrick en calidad de cedido, ante la insistencia del entrenador José Mourinho en mantenerlo en las filas del equipo y su convencimiento de que tendrá un papel importante en el próximo periodo.

El diario señaló que las últimas horas fueron testigo de intensos movimientos en torno al futuro de Endrick, especialmente con la existencia de ofertas relevantes de clubes destacados, como la Roma y el Aston Villa, para hacerse con sus servicios en calidad de cedido, aunque el Real Madrid zanjó el asunto de forma definitiva y rechazó su salida.

Mourinho cuenta con el jugador y cree que tendrá un papel influyente, la misma opinión que sostiene Florentino Pérez, quien profesa un aprecio especial por el delantero brasileño. Por su parte, Endrick acepta el nuevo desafío.

Endrick tendrá que competir por los minutos de juego en el Real Madrid en igualdad de condiciones con el resto de los jugadores.

Mourinho fue tajante respecto a la situación del jugador brasileño, ya que lo considera útil no solo para jugar como delantero puro, sino también para generar peligro desde la banda derecha, un rol que Endrick domina, después de haber disputado algunos partidos en esa posición con el Palmeiras, y especialmente con el Olympique de Lyon bajo la dirección del entrenador Paulo Fonseca.

Los partidos que disputó Endrick durante el periodo de preparación para la nueva temporada contribuyeron de forma fundamental a que el técnico portugués tomara su decisión.

El Real Madrid respalda la decisión de Mourinho de contar con Endrick, ya que el club concede una gran importancia a la situación del jugador brasileño, por quien pagó hace dos años 35 millones de euros fijos, además de 25 millones de euros posibles en variables, mientras que el total de lo que el club ha gastado en él, entre el valor del traspaso, las comisiones, el salario y las primas, superó los 80 millones de euros.

Aun así, Endrick no renuncia por completo a la idea de buscar una oportunidad para jugar fuera del Real Madrid en el futuro, si no logra obtener los minutos de juego que busca con el equipo.

La cesión de Endrick al Olympique de Lyon la temporada pasada demostró ser una experiencia muy positiva para él, después de marcar 8 goles y dar 5 asistencias en 21 partidos, lo que le dio la oportunidad de estar con la selección de Brasil en el Mundial.

El jugador desea aprovechar este impulso para asegurarse un lugar en el Real Madrid, y confía mucho en su capacidad de conseguirlo, pero no descarta la posibilidad de acordar su cesión durante el próximo mercado invernal.

Antes de que Mourinho frenara la salida de Endrick, dos clubes habían avanzado en las negociaciones con el jugador y con el Real Madrid respecto a su cesión: la Roma y el Aston Villa dirigido por Unai Emery.

La Roma parecía la mejor opción para el jugador, dada la participación del equipo en la Liga de Campeones, además de contar con grandes posibilidades de ser un jugador titular de forma regular.

Ahora, en cambio, Endrick acepta el desafío que le ha planteado Mourinho, y luchará por continuar su progresión con el Real Madrid, el mayor sueño de su vida.