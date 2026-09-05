Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, explicó por qué Harry Kane y Michael Olise no fueron titulares durante el empate sin goles ante el Schalke, este sábado, en la segunda jornada de la Bundesliga.

Kompany señaló, en declaraciones a la prensa tras el encuentro: "Fue simplemente una decisión racional. Regresaron muy, muy tarde de las vacaciones, y el partido ante el Osnabrück les consumió mucha energía".

Y continuó: "La prioridad era que estuvieran disponibles para él (el partido ante el Osnabrück), porque era un duelo de la Copa de Alemania. Luego tuve que tomar una decisión respecto al partido de hoy. Todavía no están en la forma adecuada para soportar una carga física completa. Fue una decisión racional".

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Sobre el resultado del encuentro, el técnico belga afirmó: "Cada partido tiene su propia historia. Por desgracia, la historia de hoy fue que no pudimos marcar. Eso no le resta mérito al rendimiento del Schalke. Lucharon realmente con fuerza y cerraron bien los espacios".

Y añadió: "Por otro lado, la presión tras pérdida que ejercimos hoy fue excepcional, y no les permitimos generar ninguna ocasión. También creamos varias oportunidades claras ante una defensa muy compacta, así que también hay cosas positivas".

Kompany prosiguió: "Al final, el resultado es el que es. En el Bayern Múnich, solo puedes estar contento si ganas".

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