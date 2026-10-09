Una decisión largamente esperada: la CAF da un paso histórico en las competiciones africanas

En un paso histórico para las competiciones de clubes africanos, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció la aplicación de la tecnología del videoarbitraje (VAR) a partir de la fase de grupos de la Liga de Campeones de África y la Copa Confederación, durante la presente temporada, en una decisión largamente esperada para desarrollar el arbitraje en las competiciones continentales.

Samson Adamu, secretario general interino de la CAF, confirmó la adopción de la tecnología en esta fase de ambos torneos, lo que representa un giro importante en la gestión de los partidos africanos y refleja la apuesta de la Confederación por el uso de la tecnología moderna para reforzar la precisión de las decisiones arbitrales.

Se espera que esta medida contribuya a reducir los errores arbitrales determinantes, especialmente en las jugadas polémicas que pueden cambiar los resultados de los partidos, como la señalización de penaltis, las expulsiones directas y la validación de los goles.