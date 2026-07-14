Una decisión inesperada de Inzaghi desata la polémica en el Al-Hilal

En una de sus primeras decisiones técnicas de cara a la nueva temporada, el italiano Simone Inzaghi ha enviado un mensaje claro sobre el perfil del Al-Hilal que pretende construir, tras excluir a uno de los defensas más destacados del equipo de la convocatoria para la concentración en el extranjero, en una medida que refleja un cambio significativo en sus planes técnicos y que abre la puerta a numerosas preguntas sobre el futuro del jugador en el club.

El técnico del Al-Hilal, Simone Inzaghi, ha dejado fuera al defensa Ali Al-Bulaihi de la lista que viajará este miércoles a Austria para la pretemporada, que durará hasta el 3 de agosto.

Según el diariosaudí «Al-Riyad», el jugador queda fuera de los planes de Inzaghi pese a que su contrato se extiende hasta el verano próximo.

El defensa, de 36 años, se reincorporó a los entrenamientos colectivos el fin de semana tras superar las pruebas físicas y musculares, una vez recuperado de la gripe que le impidió participar con sus compañeros al inicio de la pretemporada.

El zaguero, de 36 años, es uno de los más destacados de la era reciente del club: jugó 263 partidos, marcó 23 goles y dio tres asistencias en ocho temporadas y media, antes de ser cedido al Al-Shabab en enero.

Con el Al-Hilal ganó cinco ligas saudíes, tres Copas del Rey y tres Supercopas de Arabia Saudí, además de dos Ligas de Campeones de Asia, lo que lo convierte en uno de los jugadores más laureados de la historia reciente del club.

La expedición del Al-Hilal viajará el miércoles a Austria para la concentración, donde jugará cuatro amistosos: ante el Sturm Graz el 19 de julio, cuatro días después ante el Mamelodi Sundowns sudafricano, el 29 contra el Mouloudia de Argel y cerrará la gira frente al Al Ahli de Catar el último día de la concentración.