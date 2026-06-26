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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una decisión excepcional del presidente de Ecuador tras la victoria sobre Alemania

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró festivo este viernes tras la clasificación a dieciseisavos del Mundial.

La Tri remontó el jueves ante Alemania y ganó 2-1 en la última fecha del grupo.

Alemania se adelantó con un gol temprano de Leroy Sané, pero Ecuador respondió con tantos de Nelson Angulo y Gonzalo Plata.

Ecuador llegó a 4 puntos y terminó tercero en el Grupo E, por detrás de Alemania, que se quedó con 6.

Noboa escribió en X: «Gracias al equipo por levantarse ante las críticas y darnos esta alegría. Mañana es festivo. ¡Viva Ecuador!».

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Ecuador había debutado con derrota 1-0 ante Costa de Marfil y luego empatado 0-0 con Curazao, antes de su remontada ante Alemania.

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