Una decisión excepcional del presidente de Ecuador tras la victoria sobre Alemania

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró festivo este viernes tras la clasificación a dieciseisavos del Mundial.

La Tri remontó el jueves ante Alemania y ganó 2-1 en la última fecha del grupo.

Alemania se adelantó con un gol temprano de Leroy Sané, pero Ecuador respondió con tantos de Nelson Angulo y Gonzalo Plata.

Ecuador llegó a 4 puntos y terminó tercero en el Grupo E, por detrás de Alemania, que se quedó con 6.

Noboa escribió en X: «Gracias al equipo por levantarse ante las críticas y darnos esta alegría. Mañana es festivo. ¡Viva Ecuador!».

Ecuador había debutado con derrota 1-0 ante Costa de Marfil y luego empatado 0-0 con Curazao, antes de su remontada ante Alemania.