Una confesión sorprendente... Un consejo que alejó a Lewandowski del Real Madrid

El delantero polaco Robert Lewandowski está a punto de comenzar una nueva etapa en la liga estadounidense, aunque en el pasado estuvo a punto de vestir la camiseta del Real Madrid.

Tras dejar el Barcelona este verano al terminar su contrato, el polaco se marcha a la MLS después de cuatro temporadas en el Camp Nou, a donde llegó en 2022 procedente del Bayern de Múnich.

Su exagente, Cesare Kocharski, reveló que el delantero polaco estaba dispuesto a rescindir su contrato con el Bayern para fichar por el Real Madrid, pero le aconsejó que no lo hiciera para asegurar su éxito futuro.

El diario «Sport» publicó sus palabras: «Sí, Lewandowski estuvo a punto de firmar con el Real Madrid; eso fue solo dos o tres semanas antes de que se anunciara su fichaje por el Bayern procedente del Borussia Dortmund».

Y añadió: «En esencia, Lewandowski quería rescindir su contrato con el Bayern y fichar por el Real Madrid. Las condiciones allí eran un 20 % mejores, pero esa decisión fue la que le convirtió en la estrella número uno del Bayern, en lugar de ser el jugador número 11 o 12 del Real Madrid».

Kocharski admitió que la presión para que fichara por el Real Madrid era enorme, pero que él rechazó romper el acuerdo con el Bayern en 2014».

«Lewandowski pensaba que seguir en Alemania lo convertiría en una estrella mundial, no fichar por un equipo español», añadió.

Además, reveló: «El Real Madrid me preguntaba cada año por la situación de Robert. Diez días antes de que se anunciara oficialmente nuestra separación, estuve en Madrid en invierno de 2018 y me reuní con el segundo al mando de la directiva de Florentino Pérez. Me comunicó que, si abría la puerta a la negociación con el Bayern, estarían dispuestos a presentar una oferta seria».