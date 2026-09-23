Pocos días después de su fichaje como agente libre desde el Lens al club saudí Neom, Malang Sarr vivió una situación grave en la ciudad española de Marbella, donde fue abordado dentro de un hotel por un grupo de hombres enviados por uno de sus antiguos agentes.

El defensa del Neom, de 27 años, fue víctima de lo que el diario L'Équipe describió como una "emboscada" durante el verano, cuando su equipo se alojaba en un lujoso hotel de cinco estrellas en Marbella, durante su concentración de pretemporada que se celebró entre el 10 y el 31 de julio.

Según la información recogida por "Le Parisien" de L'Équipe, el incidente se produjo pocos días después de que Sarr firmara con el Neom, cuando un grupo de hombres franceses se dirigió al comedor reservado para la delegación del equipo saudí para buscarlo. Después, los hombres amenazaron a algunos testigos, antes de llevarse al jugador por la fuerza y abofetearlo en la escalera que conducía al bar, donde el grupo entró en una discusión acalorada y a voz en grito, lo que provocó la conmoción de los presentes en el lugar.

Sarr, por su parte, había asegurado a L'Équipe que no había sufrido ninguna agresión, mientras que varios huéspedes del hotel afirmaron haber presenciado la tensa discusión cerca del bar.

Lee también: "No ha evolucionado en 20 años": duras críticas al estilo de Mourinho con los "grandes" del Real Madrid

Una comisión que encendió la disputa

El trasfondo del suceso se remonta a una disputa económica, ya que uno de los antiguos agentes de Sarr se sintió perjudicado tras el traspaso del jugador al Neom, en una operación que reportará al defensa francés cerca de 15 millones de euros netos después de impuestos, entre salarios y primas.

El antiguo agente, que no recibió ninguna comisión, consideró que su papel en la conclusión de la operación merecía una recompensa económica, y se sintió molesto por la pérdida de esta gran oportunidad económica. En cambio, Sarr se negó a pagar ninguna compensación económica, pese a la presión a la que fue sometido, según lo recogido por el diario.

Las personas que irrumpieron en el hotel abandonaron el lugar tras percatarse de la presencia de cámaras de vigilancia en su interior, y lo hicieron minutos antes de la llegada de la policía española.

Sarr no presentó denuncia por el suceso y continuó su trayectoria con normalidad, ya que se ha convertido en uno de los elementos fundamentales del equipo del entrenador Christophe Galtier en el Neom, y ha disputado por completo los ocho partidos del equipo saudí desde el inicio de la temporada.