Una anécdota curiosa sobre Wout Weghorst: «Era increíble, de verdad pensé que estaba enfermo»

Iliass Bel Hassani jugó tanto en el Heracles Almelo como en el AZ junto a Wout Weghorst. El centrocampista, ya retirado, rememora al delantero del Ajax a petición de «De Voetbalkantine» de ESPN.

Weghorst vivió su bautismo de fuego en la Vriendenloterij Eredivisie con el Heracles. «Wout sí que sabía marcar. Pero nosotros somos futbolistas y nos gustan los regates, y eso es algo que Weghorst realmente no sabía hacer. Había que darle un pase largo o un centro. Eso sí que se le daba muy bien».

Bel Hassani recuerda que esas cualidades hicieron que Weghorst acabara en el Manchester United. «¿Si lo esperaba basándome en su técnica? No, la verdad que no», admite con franqueza el antiguo creador de juego.

Weghorst forzó su traspaso del Heracles al AZ, donde el altísimo delantero hizo todo lo posible por mejorar. «Me iba a casa y veía a Wout en el gimnasio. Entonces le decía: “¿Qué estás haciendo, tío? Vete a casa”. Pero él no quería. Wout estaba constantemente trabajando para mejorar».

«Llegó un momento en que realmente pensé que estaba enfermo. Era simplemente anormal. Pero bueno, mira dónde ha acabado. Es bonito, ¿no?», afirma Bel Hassani sobre el delantero del Ajax y 51 veces internacional con la selección holandesa.

Johan Voskamp, exdelantero del Sparta de Róterdam y del RKC Waalwijk, entre otros, es un admirador de Weghorst. «Tiene mentalidad de ganador y está convencido de sí mismo. Eso me parece realmente especial».

Por otro lado, Voskamp destaca que Weghorst no rehúye en absoluto las cámaras. «A veces es el espectáculo de Wout Weghorst. Lo mismo ocurre con Wouter Goes. Quizás sea cosa del nombre. No todo gira en torno a ti. Así que, si has perdido un partido, no hace falta que agites los brazos y te tires al suelo a llorar. Si lo haces, las cámaras se centran en ti y al día siguiente vuelves a salir en los periódicos».