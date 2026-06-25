Una advertencia legendaria para el «Samson» coreano tras la decepción de 2014

Park Ji-sung, leyenda surcoreana, criticó el rendimiento de su selección tras perder 0-1 ante Sudáfrica ayer miércoles en el Mundial 2026.

Comparó el momento con el fracaso en el Mundial 2014, cuando Corea del Sur quedó eliminada en la fase de grupos.

Aunque Corea del Sur, que inició el encuentro con Son en el banquillo, aún puede avanzar como uno de los mejores terceros, Park no se muestra optimista sobre las opciones de llegar lejos.

En su análisis televisivo, recogido por Reuters, Park afirmó: «Tenemos que hacer balance y preguntarnos: ¿acaso salimos a este partido con el objetivo de ganar?».

Y añadió: «No había ningún plan claro para el ataque. Este problema nos ha acompañado a lo largo de todos los partidos del Mundial. Parece que hay aspectos importantes que se han descuidado claramente durante la fase de preparación».

Tras ganar 2-1 a República Checa en el debut, Corea no marcó más y perdió con México y Sudáfrica.

Estos resultados le recuerdan a Park el Mundial 2014, cuando Corea quedó eliminada tras un empate y dos derrotas.

Park, figura clave en el cuarto puesto de Corea en 2002, recordó: «Tuvimos tiempo de sobra para analizar los errores de 2014».

Y añadió: «Pero esta vez parece que la preparación y los resultados se repiten».

Concluyó: «Aún podemos clasificar a la fase de 32, pero dudó que rindamos bien si seguimos así».