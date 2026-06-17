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FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP
Loai Mohamed

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«Una acción cobarde»... ¿Se libró Messi de la expulsión tras la jugada de Issa Mandi?

L. Messi
Argentina vs Algeria
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A. Mandi
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EE. UU.

Fuertes acusaciones contra el equipo arbitral del partido entre Argentina y Argelia por favorecer a «El Pulga»

La cadena española «Archivo Far» criticó al arbitraje del partido Argentina-Argelia en el Mundial 2026 por una jugada polémica de Lionel Messi.

Messi entró con fuerza sobre Issa Mandi en la primera parte, pero el árbitro polaco Szymon Marciniak no lo sancionó.

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La red «Archivo Far», especializada en evaluar árbitros, habló de «error grave del VAR» por no intervenir.

Según la red, Messi clavó la bota en la pantorrilla de Mandi por detrás, doblando su pierna con fuerza excesiva.

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Consideró que la acción merecía «una tarjeta roja directa, clara e indiscutible».

Concluyó: «La sala del VAR hizo la vista gorda y no intervino, una actitud cobarde».

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