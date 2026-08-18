El FC Barcelona continúa estudiando las posibles alternativas para reforzar su línea de ataque, ante la dificultad de cerrar el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez durante el actual periodo de transferencias veraniego.

Según reveló el periodista David Sánchez a través de la Radio "Marca", el entrenador Hansi Flick ha puesto un nombre sorpresa sobre la mesa del Barcelona, en previsión de un fracaso en las negociaciones para incorporar a la estrella de la selección argentina.

Sánchez explicó que el delantero del Villarreal Ayoze Pérez cuenta con la gran admiración de Flick, y es la opción más destacada hacia la que podría dirigirse el Barcelona si no fuera posible el fichaje de Julián Álvarez.

Señaló que el Barcelona sigue considerando a Álvarez su primer objetivo en el mercado de fichajes, aunque completar la operación parece "casi imposible", lo que ha llevado a la dirección deportiva encabezada por Deco a preparar planes alternativos.

Añadió que Ayoze Pérez, de 32 años, tiene contrato con el Villarreal hasta el verano de 2028, y su contrato incluye una cláusula de rescisión valorada en cerca de 30 millones de euros, con posibilidad de negociar la contraprestación económica.

El periodista español aseguró que el delantero del Villarreal estaría dispuesto a hacer todo lo que estuviera en su mano para fichar por el Barcelona, si el club catalán decidiera abrir oficialmente las negociaciones con el Villarreal durante el actual mercado.

Lee también:

La semana de la verdad: el Barcelona da a Álvarez una última oportunidad