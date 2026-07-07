Un revés... La estrella de Francia busca un milagro ante Marruecos

La selección francesa sufre un nuevo revés antes de enfrentar a Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026. Las posibilidades de que el centrocampista Aurélien Tchouaméni juegue son escasas, pese a sus intentos por recuperarse de la lesión.

El jugador del Real Madrid se ejercitó en solitario en un campo anexo, sin tocar el balón, como parte de su recuperación de la lesión muscular sufrida en la víspera del duelo ante Paraguay.

Según el diario español «Marca», el jugador «busca un milagro» para jugar contra Marruecos, aunque su participación es muy dudosa, ya que el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo.

Guy Stéphane, segundo de Deschamps, no descarta su presencia y asegura que el cuerpo técnico evaluará su evolución diaria antes de decidir.

Mientras tanto, el cuerpo técnico confía en Mano Kone, quien ya rindió bien ante Noruega y Paraguay junto a Adrien Rabiot, por lo que estaría listo para sustituir a Chouameni si fuera necesario.

El resto del grupo realizó una sesión ligera: recuperación para los titulares y ejercicios recreativos con balón para el resto, pensando en el duelo ante Marruecos, que quiere prolongar su histórica campaña.

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