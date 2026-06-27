Un récord que lleva décadas sin batirse... El portero de España, a las puertas de hacer historia

Onai Simón, portero de España y del Athletic, está a 50 minutos de superar el récord de imbatibilidad de Iker Casillas con «La Roja», logro que añade a su brillante actuación en el Mundial 2026.

Según la Cadena SER, el vasco terminó la fase de grupos sin encajar gol ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, convirtiéndose en el primer portero español que logra este hito en la fase de grupos de un Mundial, lo que reafirma la confianza del seleccionador Luis de la Fuente, quien ha acallado las polémicas sobre la competencia con Juan García, y David Raya.

En dieciseisavos, ante Argelia o Austria, tendrá la oportunidad de oro de superar el mítico récord de Casillas, un aliciente que va más allá de la clasificación.

Además, solo le faltan 89 minutos más sin recibir gol para superar el récord mundial de imbatibilidad en Copas del Mundo, en poder del italiano Walter Zenga desde hace décadas.

El guardameta del Bilbao, campeón de la última Eurocopa y de la Liga de Naciones pese a una lesión en la muñeca, muestra su compromiso y competitividad tras consolidarse como uno de los mejores porteros de La Liga.

De la Fuente zanjó la polémica previa al torneo sobre quién sería el portero titular, otorgando su plena confianza a Unai desde el principio y descartando cualquier prueba, una decisión que ahora da sus frutos, ya que el guardameta está a punto de inscribir su nombre con letras de oro en los anales de la selección española y en la historia del Mundial.