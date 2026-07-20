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Un puñetazo en el cuello... El asistente de Scaloni agrede a una estrella de la selección española

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
D. Olmo
R. Ayala
España
Argentina

Tras ganar el Mundial 2026, la celebración de España mostró cómo Argentina no aceptó la derrota.

Según «Sport», Roberto Fabián Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, discutió con el español Dani Olmo durante la celebración.

Todo ocurrió tras el altercado entre Paredes y Eric García. 

Al acercarse, Olmo topó con Ayala, defensa famoso por su estilo combativo.

Al principio pareció que el asistente de Scaloni intentaba alejar a Olmo, pero de repente le propinó un puñetazo en el cuello, dejando atónito al jugador español, que estaba junto a Eric García.

García, conmocionado, empujó a Ayala.

El incidente empaña la imagen de Ayala, conocido por su comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo.

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