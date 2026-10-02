El Manchester City anunció que presentó una apelación contra la decisión del comité independiente que lo declaró culpable de cometer infracciones a las normas financieras de la Premier League, en el primer paso oficial del club para defenderse.

La Premier League emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el comité independiente halló al Manchester City culpable de todos los cargos relacionados con la vulneración grave de sus normas financieras a lo largo de 9 temporadas, además de declararlo culpable de la mayoría de los cargos relacionados con la falta de cooperación con la investigación.

El Manchester City tenía de plazo hasta el final del día de hoy, viernes, para presentar la apelación, antes de que el club confirmara haber dado el paso de forma oficial.

El Manchester City señaló en un comunicado oficial difundido hoy al mediodía: «El Manchester City confirma que, a las 7 de la tarde del jueves 1 de octubre de 2026, presentó su apelación integral contra la decisión del comité de la Premier League, en lo relativo a las medidas disciplinarias propias de la liga».

Y añadió: «La postura firme del club es que la decisión incluye, sobre varias bases, errores sustanciales y evidentes en el derecho, los principios y los hechos, y que se trata de una decisión incorrecta».

Y prosiguió: «El club es inocente de los cargos que le ha imputado la Premier League, y existe un conjunto integral de pruebas concluyentes que respaldan todas nuestras posturas relativas a este caso. Seguiremos respetando el debido proceso legal, y estamos obligados a limitar aún más lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos».

El paso de la apelación por parte del Manchester City llega sin gran sorpresa, dado que el club mantiene, desde que se le imputaron los cargos hace 3 años, su inocencia respecto a todas las supuestas infracciones, que se remontan al periodo comprendido entre los años 2009 y 2018.

Según la Premier League, el comité concluyó que el Manchester City «infló» los ingresos y redujo los costes en más de 900 millones de libras esterlinas a lo largo de 9 temporadas, con el objetivo de aparentar que cumplía con las normas financieras.

Asimismo, el comité consideró que el club presentó «cuentas incorrectas y ocultó la situación real de su estado financiero».

En caso de que la apelación sea rechazada, el Manchester City podría enfrentarse a sanciones sumamente severas, ya que se plantearon posibilidades que van desde multas económicas, prohibición de fichajes y descuento de puntos, hasta la posibilidad de ser despojado de los títulos conquistados durante el periodo abarcado por las supuestas infracciones, llegando incluso la sanción, en su forma más extrema, al descenso a través de las divisiones de la liga inglesa.