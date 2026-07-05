Orlando Gil, portero de Paraguay, respondió a las críticas sobre el estilo de juego de su país tras un altercado con la estrella francesa Kylian Mbappé al final del partido de octavos de final del Mundial 2026.

El portero golpeó con el balón al delantero francés tras ignorar este su intento de darle la mano al final del partido.

Gil fue elegido mejor jugador del partido, que Mbappé decidió a favor de Francia con un penalti.

Según el diario español «AS», todo empezó cuando Gil ofreció la mano a Mbappé al final del partido; el delantero lo ignoró, así que el portero le lanzó el balón a la espalda, gesto que la estrella del Real Madrid también pasó por alto mientras celebraba la victoria.

El portero reconoció: «Le tendí la mano, pero no me hizo caso; me enfadé, pero luego me tranquilicé. Quiero felicitarle porque han hecho un gran torneo y son candidatos al título».

Sobre las críticas al estilo de Paraguay bajo Gustavo Álvaro, Gil añadió: «Así es el fútbol, y si no están acostumbrados, ¿qué podemos hacer? Paraguay es así: una selección dura y fuerte físicamente que quiere imponer su presencia en el campo. Si pasa el balón, el jugador no pasa, y creo que el equipo hizo un buen partido».

Gil, de 26 años, reforzó su condición de uno de los mejores porteros del torneo tras su gran actuación en la tanda de penaltis ante Alemania y sus múltiples paradas ante Francia.