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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Un paso atrás: Malcom decide su postura sobre la oferta del Al-Diriyah

Fichajes
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¿Abandonará la estrella brasileña el Al-Hilal?

El brasileño Malcom, extremo del Al-Hilal, ha zanjado su postura definitiva sobre el traspaso al Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn Saudi League, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Diversos informes periodísticos habían revelado el deseo del Al-Diriyah de fichar a Malcom en calidad de cedido hasta el final de la próxima temporada.

Según dichos informes, el Al-Hilal se mostraba abierto a la oferta, dado su deseo de prescindir de su estrella brasileña, mientras que el propio jugador no había dado su aprobación definitiva para completar el traspaso.

Sin embargo, el diario saudí «Okaz» aseguró que Malcom ya había aceptado el traspaso al club recién ascendido a la Roshn Saudi League de cara a la próxima temporada.

El Al-Hilal trabaja actualmente en resolver los asuntos económicos con el extremo brasileño, con el fin de cerrar oficialmente la operación en las próximas horas.

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Malcom fue una de las principales estrellas del Al-Hilal a lo largo de las tres últimas temporadas, desde su llegada al equipo procedente del Zenit ruso en 2023, especialmente en su primera campaña, en la que «El Líder» conquistó el título de liga sin conocer la derrota.

Durante los últimos tres años, el extremo brasileño contribuyó a que el equipo se coronara campeón de la liga saudí en una única ocasión, además de dos títulos de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas y otros dos de la Supercopa de Arabia Saudí.

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