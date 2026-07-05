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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Un partido británico pide otorgar a Ken el título de «Sir»

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
H. Kane
Bayern Múnich
FEATURES
México
Inglaterra
Alemania

Keane salvó a los Tres Leones frente a la República Democrática del Congo

Diputados liberaldemócratas británicos proponen otorgar a Harry Kane el título de «Sir» por sus logros con la selección inglesa en el Mundial 2026.

La iniciativa se presentó como «propuesta preliminar», La diputada Laila Moran, impulsora de la iniciativa, destacó que el jugador del Bayern de Múnich ha sido un orgullo para el Reino Unido y recordó que ya superó a Pelé como máximo goleador de la Copa del Mundo (13 tantos frente a 12).

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Moran pidió a diputados de todos los partidos que respalden la iniciativa y solicitó al Gobierno británico y a Buckingham que consideren otorgarle el título de caballero.

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El texto de la moción señala: «Esta Cámara reconoce los esfuerzos de Harry Kane en el partido contra la República Democrática del Congo, celebra la actuación inglesa en el Mundial 2026 y le desea suerte para el encuentro con México».

Además, se destaca que Kane ya superó en goles a Pelé en Copas del Mundo y se propone otorgarle el título de caballero por sus logros, incluidos los dos tantos del miércoles que mantuvieron vivas las aspiraciones inglesas.

Inglaterra perdía 1-0 ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos del Mundial 2026 hasta que Kane anotó los dos tantos de la remontada (2-1) en los minutos 75 y 86.

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