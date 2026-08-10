¿Un nuevo fichaje? Laporta se reúne con Zahavi en Barcelona

El famoso agente de futbolistas Pini Zahavi se encuentra actualmente en Barcelona, donde ha aprovechado su presencia en la ciudad catalana para reunirse con varios de sus representados, además de mantener un encuentro con Joan Laporta, presidente del Barça, en pleno mercado de fichajes.

Según el diario español "Sport", Laporta y Zahavi celebraron una reunión ayer por la noche en el hotel en el que el agente de futbolistas suele alojarse durante sus visitas a la ciudad.

El encuentro llamó inevitablemente la atención por producirse durante el mercado de fichajes, aunque fuentes conocedoras de la cita restaron importancia a su vinculación con cualquier operación.

Esas mismas fuentes confirmaron que la reunión tuvo, ante todo, un carácter amistoso, y explicaron que a Laporta y Zahavi les une una excelente relación personal desde hace muchos años, además de haber compartido numerosas operaciones en el mundo del fútbol. Por ese motivo, ambas partes procuran siempre aprovechar la coincidencia de encontrarse en el mismo lugar para verse e intercambiar las últimas novedades.

La relación entre Zahavi y el Barcelona sigue siendo muy estrecha, ya que el agente de futbolistas fue una de las figuras clave en el traspaso de Robert Lewandowski al club catalán, y actualmente representa a Hansi Flick, con quien mantiene una relación muy cercana.

La lista de representados de Zahavi incluye también a varios jóvenes talentos prometedores de la cantera del Barcelona, entre ellos Ibrahima Toncara y Aaron Yaakobishvili.

Se espera que el futuro de algunos de los jugadores de Zahavi se defina en las próximas semanas, ya que Yaakobishvili es uno de los futbolistas cuya situación sigue en el aire, con la posibilidad de una nueva salida para seguir sumando minutos de juego lejos del Barcelona, aunque su futuro todavía no está decidido.

Las fuentes consultadas insisten, por el momento, en no atribuir al encuentro entre Laporta y Zahavi una importancia ligada al mercado de fichajes, ya que los dos viejos amigos del mundo del fútbol aprovecharon la presencia del agente en Barcelona para retomar el contacto entre ambos, en unos días de intensa actividad en las oficinas del club.