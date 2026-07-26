Abderrazak Hamdallah afronta un nuevo desafío con la camiseta del Al-Taawoun, después de elegir vivir una experiencia con la que aspira a devolver al equipo a los podios de campeón, sin renunciar a su sueño de seguir escribiendo la historia de la Liga Profesional Saudí.

El astro marroquí acumula en su cuenta 156 goles, y solo necesita cinco tantos para igualar el récord que ostenta el sirio Omar Al Soma, máximo goleador histórico de la competición.

Pese a la importancia de este logro individual, el delantero marroquí subrayó que su prioridad sigue siendo liderar al Al-Taawoun en la lucha por los títulos, y afirmó que el equipo cuenta con los recursos que lo capacitan para llegar lejos durante la temporada 2026-2027.

Hamdallah aseguró que el Al-Taawoun es capaz de plantar cara a los grandes clubes, y añadió: "Tenemos un gran equipo que puede competir por los campeonatos, y en especial por el torneo continental, que será un objetivo para muchos equipos, pero nosotros lucharemos por él, ¿y por qué no coronarnos con él y representar al Reino de la mejor manera?".

El Al-Taawoun aspira a regresar a los podios de campeón, de los que se ausenta desde que conquistó la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas en 2019, después de haber estado cerca del título de la Liga de Campeones de Asia 2 hace dos temporadas, aunque se despidió del torneo en semifinales en los últimos instantes.

Hamdallah vive un nuevo capítulo con el Al-Taawoun, recuperando los recuerdos de sus éxitos anteriores junto a sus compatriotas marroquíes, después de haber formado una dupla destacada con Nordin Amrabat en el Al-Nassr, y luego con Karim El Ahmadi en el Al-Ittihad, antes de iniciar una nueva experiencia junto a Achraf El Mahdioui.

El Al-Taawoun cuenta con un historial estable en la Liga Profesional Saudí, ya que la próxima temporada disputará su decimoséptima participación, igualando así el número de participaciones de su rival Al-Raed, aunque lo supera por una diferencia de 119 puntos en el total acumulado de ambos equipos en la historia de la competición.

Además, el equipo terminó la temporada pasada en la sexta posición, con lo que reservó su plaza en la Liga de Campeones de Asia 2.

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Hamdallah mostró su gran satisfacción tras incorporarse al Al-Taawoun, y afirmó que ambos encajan el uno con el otro en esta etapa de su carrera, señalando que la concentración de preparación marcha conforme al plan establecido.

Declaró al sitio web de la Liga Profesional Saudí: "Hemos recorrido un largo trecho en la preparación, y la concentración brinda a los jugadores la oportunidad de alcanzar la puesta a punto física y mental antes del inicio de la temporada, y creo que estaremos completamente listos para el primer partido".

Está previsto que el Al-Taawoun inicie su andadura en la Liga Roshn Saudí el 15 de agosto ante el Al-Khaleej, mientras que concluye su concentración de preparación en la ciudad neerlandesa de Meerlo el 30 de julio, tras disputar dos partidos amistosos ante el Helmond Sport neerlandés y el Eupen belga.

Hamdallah dirigió un mensaje a la afición del Al-Taawoun y a la región de Al-Qassim, pidiéndoles que apoyen al equipo durante toda la temporada, y dijo: "Espero que todos disfrutemos este año, y que cada partido del Al-Taawoun en su campo sea una cita futbolística especial. Prometo a la afición que daremos todo lo que tenemos para hacerlos felices y ofrecer un fútbol entretenido".

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