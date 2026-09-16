¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Un mazazo 50 años después: el Brighton derriba el muro de Old Trafford

Manchester United vs Brighton
Manchester United
Brighton
Carabao Cup
Inglaterra

Golpe doloroso

La derrota del Manchester United ante el Brighton en la Copa de la Liga inglesa dejó una cifra histórica impactante, después de que el conjunto de Old Trafford desperdiciara una ventaja de dos goles y terminara eliminado del torneo tras caer por 3-2.

Lee también: Análisis de la lista de Arabia Saudí: el arma de Inzaghi se impone y Donis apuesta por las bandas

Según la red de estadísticas de fútbol "Opta", el Manchester United perdió en su propio estadio pese a ir ganando por dos goles de diferencia por primera vez en más de 50 años, en un hecho que no se repetía con el equipo desde septiembre de 1976.

La última vez que Old Trafford presenció una caída del Manchester United pese a ir por delante por dos goles se remonta al enfrentamiento ante el Tottenham en septiembre de 1976, cuando el partido terminó con derrota del local por 3-2.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Esta estadística no hizo más que aumentar la amargura de la noche del Manchester United ante el Brighton, después de que el equipo comenzara el partido de forma inmejorable y lograra marcar dos goles tempraneros, antes de perder por completo el control durante el resto del encuentro.

Shea Lacey marcó el primer gol del Manchester United en el minuto 8, antes de que Mason Mount añadiera el segundo tan solo dos minutos después, dando a su equipo una gran ventaja y poniendo al Brighton ante la difícil tarea de volver al partido.

Pero el Brighton consiguió recortar distancias antes del final de la primera parte, luego igualó el marcador en la segunda mitad y completó su remontada con el tercer gol, transformando su desventaja de dos goles en una emocionante victoria por 3-2.

Así, el Brighton no solo eliminó al Manchester United de la Copa de la Liga, sino que también provocó que se escribiera una rara cifra histórica en Old Trafford, al traer de vuelta un recuerdo que se remonta a más de medio siglo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google