Un logro sin precedentes: Irak, nueva víctima en la lista histórica de Mbappé

Kylian Mbappé, capitán de Francia, hizo historia en la segunda jornada del Mundial 2026 al guiar a su equipo a la victoria por 3-0 sobre Irak con dos goles.

El astro francés marcó dos goles en la victoria por 3-0 sobre Irak, que clasificó a su selección a los dieciseisavos de final y amplió su palmarés en el torneo.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Squadka», Mbappé se convirtió en el primer jugador de la historia de la Copa del Mundo en marcar dos o más goles en seis partidos diferentes, superando a todas las estrellas que han participado en el torneo.

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Su doblete ante Irak se suma a los conseguidos frente a Argentina en 2018, Dinamarca y Polonia en 2022.

En la final de 2022 frente a Argentina firmó un hat-trick que muchos consideran la mejor actuación individual de una final.

En esta edición marcó un doblete ante Senegal y otro frente a Irak, convirtiéndose en el primer jugador en alcanzar este logro.

Con 16 goles, Mbappé empata en el segundo puesto histórico con Miroslav Klose y solo necesita dos tantos para alcanzar a Lionel Messi (18).