Un jugador del Ajax quiere irse: «¡Ya está harto!»

La plantilla del Ajax quiere que acabe la temporada, según Mike Verweij en el podcast «Kick-off» de De Telegraaf. La situación deportiva es muy compleja y algunos jugadores sufren con la dinámica del equipo.

«Klaassen, por ejemplo, ya dijo que esta es la temporada más dolorosa que ha vivido nunca», recuerda Verweij, refiriéndose a las palabras del capitán tras perder 1-2 contra el FC Utrecht el domingo.

«Todos ven que se ha perdido calidad en los últimos años», añade Verweij. Pim Sedee responde que Klaassen también es parte del problema. «En un buen Ajax, Klaassen nunca habría seguido siendo jugador del Ajax», opina Valentijn Driessen.

«Así son las cosas. No triunfó en el Everton, lo hizo bastante bien en el Werder Bremen, pero en el Inter no ha hecho más que sentarse en el banquillo… Davy Klaassen ya no es alguien que mejore al Ajax. Ni siquiera a este Ajax», concluye Driessen.

Verweij añade que el primer error fue armar la plantilla: «Es un problema tener tantos jugadores veteranos que se vuelven cínicos cuando van al banquillo».

«Al principio de la temporada también tenías a Pasveer. Toda esa composición de la plantilla en cuanto a la estructura de edades…», suspira Verweij, quien afirma que en la plantilla del Ajax sigue reinando sobre todo «mucho mal humor».

«Weghorst marcó el 1-1 contra el Utrecht, pero ya ha terminado; y si se va al FC Twente, quizá juegue la fase previa de la Champions».

Tras las derrotas del Ajax y el NEC, el FC Twente ha tomado el tercer puesto de la Eredivisie. Los Tukkers cerrarán la liga contra el PSV en Eindhoven y aún aspiran a un lugar en la fase previa de la Liga de Campeones.